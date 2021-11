Seit Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt Bad Dürkheim 149 neue Corona-Infektionen gemeldet. Wie die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mitteilt, kamen dabei 89 Infektionen im Landkreis hinzu sowie 60 in der Stadt Neustadt. Neu oder wieder betroffen sind die Kindertagesstätte Haus Kunterbunt in Haßloch sowie die Kita St. Hildegard in Deidesheim: Dort wurde jeweils ein Mitglied des Personals positiv getestet. Zudem hat sich ein Kind der Grundschule Deidesheim infiziert. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden laut Kreisverwaltung 150 zusätzliche Fälle registriert.