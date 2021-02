In der Region um Neustadt sind seit Dienstag fünf Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben: zwei über 90-Jährige aus Deidesheim, die im Altenzentrum Bürgerspital lebten, jeweils eine über 80-jährige Person aus Weidenthal und Lambrecht, eine davon lebte im Awo-Seniorenheim. Auch in Neustadt gab es einen weiteren Todesfall: eine über 70-jährige Person. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus in Neustadt auf 27, im Landkreis Bad Dürkheim auf 100. Im Kreis Südliche Weinstraße gab es keine neuen Sterbefälle im Zusammenhang mit dem Virus zu vermelden. Dort sind bislang 102 Infizierte gestorben. Derweil kamen im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau 38 neue Corona-Fälle hinzu. Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim meldet im Vergleich zum Vortag 21 Neuinfektionen im Kreis und acht in der Stadt Neustadt.