Brennholz ist ein begehrtes und teures Gut geworden. Dass das mit dem Krieg in der Ukraine und den gestiegenen Energiepreisen zusammenhängt, liegt auf der Hand. Aber es gibt weitere Gründe.

Schon in den Tagen direkt nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine standen bei dem Holzhändler Steffen Kirchner in Weisenheim am Berg die Telefone nicht still. Jeder wollte Brennholz.