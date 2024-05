Eine gute Stunde lang war die Neustadter Feuerwehr am Montagmorgen mit einem brennenden Auto beschäftigt. Zeugen hatten gegen 7 Uhr über den Notruf gemeldet, dass ein auf dem Lidl-Parkplatz in der Talstraße abgestellter Nissan brenne. Es bildete sich eine hohe Rauchsäule. Als die 14 Wehrleute eintrafen, hatte das Feuer schon auf den Innenraum des Autos übergegriffen. Um den Brand bekämpfen zu können, mussten die Wehrleute mit Spezialwerkzeug den Motorraum öffnen. Nach etwa zehn Minuten war das Feuer gelöscht. Allerdings waren noch Nachlöscharbeiten und eine Überprüfung mit der Wärmebildkamera erforderlich. Da durch den Brand auch Betriebsstoffe ausgetreten waren und den Parkplatz verschmutzten, streute die Feuerwehr alles mit Bindemittel ab. So wurde verhindert, dass Betriebsstoffe in die Kanalisation gelangten. Um die Reinigung des Supermarkt-Parkplatzes muss sich nun eine Fachfirma kümmern, der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr großflächig abgesperrt. Am Auto entstand Totalschaden. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Andere Fahrzeuge waren vom Brand nicht betroffen, allerdings wurde ein Baum durch die starke Hitze beschädigt.