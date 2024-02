Ein brennender Baum hat die Neustadter Feuerwehr am Mittwochmittag in Mußbach beschäftigt. An einem auf dem Gelände des Herrenhofs stehenden hohlen Baum hatte sich ein Schwelbrand entwickelt. Ein Bürger bemerkte dies und informierte die Feuerwehr gegen 12.30 Uhr. Der beschädigte und im Inneren hohle Baum wirkte wie ein Kamin. Die Feuerwehr brachte den Brand aber mit Hilfe eines Stahlrohrs rasch unter Kontrolle und löschte alles von oben nach unten ab. Die Brandursache ist noch offen. Die Feuerwehr war am Nachmittag noch einmal zur Brandnachschau vor Ort. Außer dem Löschzug Mußbach war auch die Polizei im Einsatz.