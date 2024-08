Knapp zweieinhalb Wochen nach dem verheerenden Brand im Feuerwehrgerätehaus in Hambach hat die Kripo das Gebäude freigegeben. Was von Halle und Gerätschaften noch übrig ist, was das Feuer ausgelöst hat, und wie es für den Löschzug Süd jetzt weitergeht.

„Hier ist alles zerstört.“ Ralf Stuhlberg, stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt, steht am Dienstag in der ausgebrannten Halle des Feuerwehrgerätehauses in Hambach.

Wände, Decke und Boden sind vom Ruß schwarz verfärbt, ein beißender Geruch liegt in der Luft. Die Zugänge sind mit Holzplatten verschlossen, die Überreste der Rolltore, deren Plexiglasscheiben von der Hitze des Feuers vor zweieinhalb Wochen geschmolzen sind, liegen vor dem Gebäude zur Entsorgung bereit. Auch Bernd Kaiser vom Medienteam der Feuerwehr kann noch nicht wirklich fassen, was hier am 21. Juli geschehen ist. „Dass es bei der Feuerwehr brennt, liest man zwar immer mal wieder in Fachmagazinen, aber in Neustadt habe ich so etwas noch nie erlebt.“