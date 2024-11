Er hatte bei einem Online-Videospiel eine Bombendrohung an der Neustadter Eichendorff-Grundschule angekündigt: Eine Frau hat am 29. Oktober um 22.47 Uhr die Polizei auf einen ihr unbekannten Mann aufmerksam gemacht, der bei einem Online-Videospiel angekündigt hatte, am nächsten Morgen bei der Eichendorff-Schule anzurufen. Der Mann plante zu behaupten, Bomben hinterlegt zu haben, um einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos zu provozieren. Wie die Polizei mitteilt, habe sie nach Eingang der Meldung sofort „alle notwendigen Maßnahmen der Gefahrenabwehr“ eingeleitet. Experten des Landeskriminalamts hätten die vorliegenden Informationen analysiert, seien aber zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohung auszugehen ist.

Wie die Polizei weiter mitteilt, sei es der Kripo Neustadt durch intensive Ermittlungen gelungen, den Tatverdächtigen ausfindig zu machen. Es handele sich um einen 28-jährigen Mann aus Hessen. Dieser müsse sich nun wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten verantworten. Ihm drohe eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Zudem könnten ihm die Polizeikosten in Höhe von mehreren Tausend Euro in Rechnung gestellt werden. Die Polizei betont, dass sie Drohungen dieser Art sehr ernst nehme. Sie werde weiterhin „konsequent gegen derartige Störungen vorgehen“, so die Mitteilung.