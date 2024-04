Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Kräuterbar nachhaltig kochen, im Wasserlabor experimentieren, in der Holzwerkstatt kreativ arbeiten: All das bieten die Werkräume in der am Freitag eröffneten Biosphärenakademie, zu der die Pfalzakademie Lambrecht weiterentwickelt worden ist. Menschen unterschiedlicher Zielgruppen sollen hier lernen, wie sie nachhaltig handeln und leben können.

Die neue Biosphärenakademie soll ein neuer, attraktiver Baustein des Biosphärenreservats Pfälzerwald