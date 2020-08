Weil er fast einen Streifenwagen der Polizei gerammt hätte, hat ein Radfahrer am späten Donnerstagabend in Deidesheim Ärger bekommen. Der 37-Jährige aus dem Kreis Bad Dürkheim sei gegen 23 Uhr in Deidesheim in der Appengasse von der Feuerwehr her kommend Richtung Bahnhof unterwegs gewesen – allerdings ohne Licht und auf der falschen Straßenseite. Er habe dann irgendwann auf die richtige Seite gewechselt, habe allerdings das entgegenkommende Auto nicht beachtet, einen Streifenwagen der Polizeiinspektion Haßloch.

Der Mann sei kontrolliert worden; ein Atemalkoholtest habe 2,36 Promille ergeben. Der Mann habe daraufhin angegeben, zum Schutz vor einer Corona-Infektion so viel getrunken zu haben.

Als die Polizisten ihn zur Wache bringen wollten, um dort eine Blutprobe entnehmen zu lassen, sei er aggressiv geworden und habe gefesselt werden müssen, so die Polizei. Auf ihn komme nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu.