Eine Radfahrerin ist am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrrad in der Gartenstraße gestürzt. Nach Polizeiangaben konnte die Streife, die gegen 15.30 Uhr den Vorfall aufnahm, den Grund für die unsichere Fahrweise der 41-jährigen Neustadterin schnell ausmachen, denn die roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest zeige 1,91 Promille an. Die Frau musste daher eine Blutprobe abgeben. Während der Blutentnahme leistete sie laut Polizei Widerstand und beleidigte die Polizeibeamten mehrfach. Nun kommen gleich mehrere Strafverfahren auf die Neustadterin zu.