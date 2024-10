Zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren sowie ein Strafverfahren sind für einige Fahrer die von Kontrollen, welche die Polizei zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen in Neustadt durchgeführt hat. Laut Polizeibericht wurde der erste Verkehrssünder am Samstag gegen 16 Uhr erwischt. Die Beamten stoppten den 44-jährigen Autofahrer, der seine drei Kinder im Auto dabei hatte, in der Branchweilerhofstraße und ließen ihn „pusten“. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille, weshalb der 44-Jährige sich jetzt auf ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einstellen muss.

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer ging den Polizisten um kurz nach Mitternacht ins Netz. Als es gerade Sonntag geworden war, stießen die Polizisten in der Gartenstraße auf den jungen Mann und kontrollierten ihn. Dabei legte er laut Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen an den Tag, der fällige Urintest reagierte positiv auf THC, also Cannabis. Auch auf den 18-Jährigen dürfte somit ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zukommen.

Gegen 4.30 Uhr wurden Polizisten schließlich auf eine Autofahrerin aufmerksam, da die 28 Jahre alte Frau eine sehr unsichere Fahrweise an den Tag legte. Die 28-Jährige war sehr langsam auf der L516 zwischen Neustadt und Maikammer unterwegs, zudem fuhr sie Schlangenlinien. Als die Ordnungshüter die Frau anhielten und kontrollierten, fiel ihnen direkt auf, dass der Atem der Frau nach Alkohol roch. Der fällige Alkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.