In Maikammer werden derzeit vermehrt ältere Menschen von angeblichen Polizeibeamten angerufen. Die Polizeidirektion Landau weist darauf hin, dass es sich dabei um Betrugsversuche handeln dürfte. Die Behörde warnt davor, am Telefon Auskunft über persönliche oder finanzielle Verhältnisse zu geben. Auch sollte Unbekannten nicht die Tür geöffnet werden und ihnen auch kein Geld anvertraut werden. Im Zweifelsfall sollen Betroffene sich an die Polizei wenden, Telefon 06341-287-0 oder 06341-287-2010.