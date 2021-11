Seit August wird auf der Autobahn 65 zwischen den Anschlussstellen Haßloch und Neustadt-Nord die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe erneuert. Die Arbeiten auf der linken Spur stehen kurz vor dem Abschluss, ab Donnerstag, 11. November, 7 Uhr, werden der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen saniert, wie die Autobahn GmbH am Mittwochnachmittag mitteilte. Die rechte Spur wird zunächst nur tagsüber dicht gemacht, der Verkehr nach Karlsruhe über den auf die Gegenfahrbahn umgelegten Fahrstreifen geleitet. Die Anschlussstellen Haßloch und Deidesheim (Nord) sind gesperrt. „Um die trockene Witterung auszunutzen und die Baumaßnahme plangemäß bis Jahresende abzuschließen, muss zeitweise in beiden Bereichen der Fahrbahn gearbeitet werden“, so die Autobahn GmbH.

Nachdem die Arbeiten auf der linken sowie die Verkehrssicherung der rechten Spur abgeschlossen sind, soll der linke Fahrstreifen freigegeben werden. Damit kann der Verkehr nach Karlsruhe voraussichtlich ab Ende nächster Woche wieder zweispurig fließen. Ab dann steht auch die Anschlussstelle Haßloch wieder zur Verfügung. Die Anschlussstelle Deidesheim muss bis zum voraussichtlichen Sanierungsende Ende Dezember gesperrt bleiben.