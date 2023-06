Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das künftige Wohngebiet am Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf hat schon so manche Hürde nehmen müssen. Jetzt läuft die Erschließung. Bis Ende 2023 soll sie abgeschlossen sein. Aber sind dann auch alle Grundstücke verkauft?

1400 Meter einer ganz besonderen Betonrinne ziehen sich durch das Baugebiet Jahnplatz in Lachen-Speyerdorf. Die Rinne nimmt später das Oberflächenwasser auf – jenes der öffentlichen