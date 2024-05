Seit dem Ausscheiden von Dominik Leyrer als Kellermeister im Februar dieses Jahres setzt das Deidesheimer Weingut Geheimer Rat Dr. von Bassermann-Jordan auf eine Doppelspitze: Alicia Galdames Farias und Andre Jankowski. Welche Vorstellungen die beiden haben.

Viele Jahre hat Kellermeister Ulrich Mell, der auch 26 Jahre lang technischer Betriebsleiter war, die Weine von Bassermann-Jordan geprägt. 2023 ging er in den Ruhestand. Nachfolger wurde Dominik Leyrer, zuvor enger Mitarbeiter Mells. Doch im Februar dieses Jahres verließ Leyrer das Unternehmen. Peter Hüftlein-Seeger, Ehemann von Gutseigentümerin Jana Seeger, nannte als Grund die unterschiedlichen Ansichten zur Ausrichtung bei der Stilistik der Weine. Das Unternehmen wolle bei seiner „bewährten und erfolgreichen Linie“ bleiben.

Nun haben die beiden langjährigen Mitarbeiter Alicia Galdames Farias und Andre Jankowski die Verantwortung für den Keller übernommen. Damit setzt das Weingut weiterhin auf bewährte Kräfte und hofft wieder auf mehr Kontinuität beim Personal.

Strategie unverändert

Die Strategie des Hauses bleibt unverändert: „Wir wollen die bisherige Linie der Bassermann-Weine, die etwas fruchtiger sind, beibehalten“, erklärt Jankowski. Freilich unterliege der Ausbau der Weine auch einem Wandel, sagen die beiden Kellermeister. Doch sie sind überzeugt von der Stilistik Mells und wollen daran auch nicht viel ändern. Bei den Ortsweinen bleibe ein etwas trockenerer Ausbau das Ziel. „Jeder hat seinen Stil, und unsere Kunden haben ihre Vorstellung, welche Weine sie von Bassermann bekommen“, verdeutlicht Jankowski. „Das heißt aber nicht, dass wir nicht aufgeschlossen für was Neues sind und uns Veränderungen gegenüber verschließen“, ergänzt er.

Sowohl Alicia Galdames Farias als auch Andre Jankowski sind in die neue Aufgabe hineingewachsen. „Jeder von uns hat schon alle Bereiche im Keller durchlaufen und bringt die notwendige Erfahrung mit“, erklärt Galdamas Farias. Dabei setzen sie noch mehr als je zuvor auf die Stärke im Team. Der fast tägliche Austausch untereinander sei die Basis für ein erfolgreiches Miteinander. Nicht nur im Keller, sondern auch mit den Mitarbeitenden im Außenbetrieb.

Viel Fachwissen gefragt

Galdamas Farias (44), die in ihrer Heimat Spanien an der Universität Valencia Biologie und Önologie studiert hat, zählt nach Erfahrungen unter anderem in Chile, Kalifornien und in Italien, seit 2012 zum Kellerei-Team. Inzwischen will sie nicht mehr weg aus der Pfalz. „Das Lebensgefühl hier gefällt mir“, sagt sie.

Jankowski (32), der staatlich geprüfte Weinbautechniker, der ebenso Auslandserfahrung aus Neuseeland mitbringt, stieß 2016 zu Bassermann. „Uns ist es wichtig, dass jeder seine Erfahrung und sein Können einbringt. Wir können nur als Team erfolgreiche Weine im Einklang mit der Natur machen“, so Jankowski.

Jeder Mitarbeiter verfüge über eine Ausbildung oder ein Studium und bringe Erfahrung mit. Das sei auch notwendig, denn der Klimawandel beeinflusse auch den Ausbau der Weine. Deshalb sei sehr viel Fachwissen gefordert.