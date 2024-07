Die Steinstraße zeichnete sich einst durch historische Gebäude aus. Auch die Straßenbahn fuhr einst durch die Straße. Doch woher hat sie eigentlich ihren Namen?

Das Anwesen Steinstraße 13 mit seinem prägenden Schwarzwalddach und dem vorstehenden Obergeschoss gehörte zum historischen Baubestand der Altstadt. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme entstand im Jahr 1928 – kurz vor dem Abriss des Hauses. Zu Beginn der 1920er-Jahre startete im Steinstraßen-Quartier eine erste Sanierungsphase, an der Hauseigentümer und die Stadt beteiligt waren. Rund ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 1972, wurde eine entsprechende Satzung verabschiedet, mit der die Stadt das Areal rechts und links der Steinstraße als Sanierungsgebiet festlegte.

Das historische Haus Steinstraße 13 wurde im Jahr 1742 gebaut. Bis zum Abriss soll ein Lederhändler darin gewohnt haben. Das geht aus der Einwohnerliste hervor. Am linken Nachbargebäude ist das Schild eines „Friseur-Salons“ zu erkennen und dann das „Stadthaus 1“. Letztgenanntes wurde von der Stadtverwaltung im Jahr 1803 gemietet, später gekauft und in „Stadthaus 1“ umbenannt. Die letzte Sitzung im „Stadthaus 1“ vor dem Umzug in das neue Rathaus fand am 25. November 1968 statt. Die Emmerich-Smola-Musikschule und die Musikakademie sind heute darin untergebracht.

Napoleon sorgt für Öffnung zur Mainzer Straße

Das wesentlich stabilere Haus, rechts im Foto aus dem Jahr 1928, gehörte der Metzgerei Nusshag. Oberhalb des Sandsteinpfeilers ist ein Mauerhaken für den Fahrdraht der Straßenbahn angebracht, und im Vordergrund verlaufen Straßenbahnschienen zwischen den Granitpflastersteinen. Die Straßenbahn verkehrt vom 15. September 1925 bis 1. Januar 1931 vom Stiftsplatz durch die Steinstraße zum Mainzer Tor. Dann wurde die Strecke wegen mangelnden Zuspruchs eingestellt.

Der Name der Steinstraße geht nicht darauf zurück, weil die Straße eine der ersten steingepflasterten Straßen war, sondern weil sie auf felsigem Untergrund verläuft, wie aus der Straßengeschichte hervorgeht. Die Steingasse wird schon im 16. Jahrhundert erwähnt. Es handelte sich dabei um eine Sackgasse. Erst durch Napoleons „Kaiserstraße“ ergab sich eine Öffnung und Fortführung zur Mainzer Straße.

Die Serie

Unser Autor Gerhard Westenburger nimmt während der Sommerferien unsere Leserinnen und Leser mit auf die Reise in die Vergangenheit der Barbarossastadt.

Der zuletzt veröffentlichte Serienteil befasste sich mit der Goetheschule.