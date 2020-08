Ab Ende August werden in Neustadt Lärmschutzwände entlang der Gleise errichtet. Dafür beginnen nun am Donnerstag, 6. August, die Vorarbeiten, wie die Stadtverwaltung und die Deutsche Bahn informieren. Über die gesamte Länge des Baufeldes werden neue Streckenkabel verlegt. Die Arbeiten finden in den Nächten vom 6. bis zum 13. sowie vom 24. bis zum 28. August statt. Zudem werden die Vorarbeiten für den Bau der Lärmschutzwände nördlich der Strecke Neustadt nach Böbig und jener Bauwerke südlich der Strecke Neustadt nach Lambrecht fortgeführt. Die vier vorgesehenen Lärmschutzwände sollen eine Gesamtlänge von 3280 Meter und eine Höhe von drei Meter haben, gemessen von der Schienenoberkante. Sie sollen ab 31. August nachts entlang der Quellenstraße, der Saarlandstraße, der Talstraße sowie der Garten- und Martin-Luther-Straße errichtet werden. Hinzu kommen kleinere Einheiten im Stadtgebiet. Die Maßnahme ist Teil des seit 1999 bestehenden Programms „Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen des Bundes“. Sie wird entlang der Gleise zwischen Neustadt und Kaiserslautern realisiert, sodass unter anderem auch Frankeneck, Lambrecht und Weidenthal davon profitieren. Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter www.laermsanierung.deutschebahn.com.