Ein etwa 40-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 7.50 Uhr in Deidesheim mehrere Schulkinder gefährdet. Nach Angaben der Polizei überquerten acht Kinder kurz vor Schulbeginn zusammen mit Erwachsenen in Höhe des Marktplatzes die Weinstraße an einer Fußgängerampel. Eltern berichteten von einem grünen Auto, das zu schnell auf die Personengruppe zufuhr, erst kurz davor abrupt abbremste und laut hupte. Der Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Forst fort. Die Polizei Haßloch ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sucht Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise an die Polizei unter Telefon 06324/9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de.