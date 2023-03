Wer die Ausländerbehörde der Stadt Neustadt in der Hindenburgstraße aufsuchen will, muss künftig online einen Termin buchen. Ab April wird es keine offene Sprechstunde mehr geben, wie die Stadtverwaltung mitgeteilt hat. Damit sollen – vor allem am Donnerstagnachmittag – lange Warteschlangen vor dem Stadthaus IV vermieden werden, wo auch Bürgerbüro und Kfz-Zulassungsstelle ihren Sitz haben.

Derweil versucht die Ausländerbehörde weiter, der Arbeit Herr zu werden. Laut Bürgermeister Stefan Ulrich sind zwei weitere Stellen ausgeschrieben, nachdem 2022 um drei Stellen aufgestockt worden war. Mit einer neuen Stelle soll die Sachbearbeitung weiter verstärkt werden, die zweite wird sich allein um das Thema Einbürgerung kümmern. Hier gebe es aufgrund der Flüchtlingslage 2015/16 eine regelrechte Welle, so Ulrich.

Der Ausbau des Bürgerbüros wird laut Bürgermeister in diesem Jahr nicht mehr angegangen. Kommen soll aber noch das neue Aufrufsystem. Es soll technisch besser sein, inklusive eines QR-Codes, um die Schiebetür zum Foyer zu öffnen. Zudem soll es eine Benachrichtigung aufs Smartphone geben, wann eine Ticketnummer an der Reihe ist. Damit müsste niemand am Ort warten.