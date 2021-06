Im Acker gelandet ist am Donnerstag gegen 18 Uhr der Fahrer eines Mercedes auf der K 10, als er der 25-jährigen Fahrerin eines Mitsubishi ausweichen musste. Die junge Frau wollte von einer Zufahrt auf die K 10 einfahren und übersah dabei den aus Richtung Ruppertsberg kommenden Mercedes, der nach einem Ausweichmanöver ein Geländer durchbrach und in einem Feld landete. Für die Bergung durch einen Abschleppdienst musste die K 10 für eine Viertelstunde in beide Richtungen gesperrt werden.