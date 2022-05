Sieben Gelbe und zwei Rote Karten, vier Tore, zwei Foulelfmeter und strahlender Sonnenschein – 400 Zuschauer sahen am Samstag das Spitzenspiel der Aufstiegsrunde Nord/West der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt. Der TuS Niederkirchen und der TuS Maikammer trennten sich 2:2 (1:1).

Der Kampf um die Meisterschaft wird nach dem Remis erst am kommenden Sonntag entschieden. Fest steht nur, dass der Tabellendritte VfL Neustadt keine Chance auf den Aufstieg mehr hat. Was Niederkirchens Sportlicher Leiter Ernst Hartmann prophezeit hatte, bestätigte sich in der Anfangsphase. Beide Mannschaft neutralisierten sich. Trotz großen Einsatzes ergaben sich lange Zeit keine Torchancen. Niederkirchens Pascal Beyer scheiterte mit dem ersten Schuss aufs Gästetor an Maikammers Schlussmann Daniel Enzenauer. Maikammers Torjäger Marcel Baumann traf aus halblinker Position zum 1:0 (23.) und überraschte Niederkirchens Torwart Dieter Schneider. Danach wurden die Gastgeber allerdings stärker. Ihr auffälligster Spieler war bis zur Pause Innenverteidiger Achim Naumer. Zwei Minuten nach der Gästeführung wehrte zunächst Enzenauer einen Kopfball Naumers an die Latte ab. In der 37. Minute stieß ein Maikammerer Spieler im eigenen Strafraum Naumer um, Beyer verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:1-Halbzeitstand (38.).

In der zweiten Hälfte erhöhte Niederkirchen den Druck. Das 2:1 durch David Deluse nach einem zunächst abgewehrten Eckball von links war deshalb auch verdient (62.). Nach der Führung hätten die Gastgeber die Partie entscheiden müssen. In der 73. Minute hatte Kevin Rüger auf der rechten Seite den aus seinem Strafraum geeilten Enzenauer bereits ausgespielt, traf aus sehr spitzem Winkel aber nur das Außennetz. Fünf Minuten danach bediente Rüger Christian Schmaltz, der den Ball jedoch freistehend aus kurzer Distanz nicht an Enzenauer vorbeibrachte.

Klundt gleich mittendrin

Maikammers Trainer Igor Keller wechselte mit Andreas Klundt einen seiner stärksten Stürmer ein. „Andreas konnte in den vergangenen Wochen nur zweimal trainieren und bekam wieder schnell einen Tritt ab“, begründete Keller, warum Klundt nicht von Beginn an spielte. Der Stürmer stand dann im Mittelpunkt: Nach Foul von Jan Kähs an Klundt gab es erneut Elfmeter. Baumann ließ sich die Chance zum 2:2 nicht entgehen (85.).

In der 88. Minute sah Niederkirchens Coach Sven Ohlinger wegen Reklamierens die Rote Karte. „Das war mein erster Platzverweis und für eine keinesfalls beleidigende Reaktion auf eine Schiedsrichterentscheidung“, ärgerte er sich. Kurz darauf sah Maikammers Abwehrspieler Fabian Ortlieb nach Foul an Marc Schneider Rot.

Entscheidung am finalen Spieltag

Maikammer hat weiterhin zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Niederkirchen, muss aber sein letztes Spiel beim TuS Wachenheim gewinnen, um sich die Meisterschaft aus eigener Kraft zu sichern. Niederkirchen kann vom zweiten Rang nicht mehr verdrängt werden. Einen Patzer von Maikammer vorausgesetzt, muss ein Heimsieg gegen den VfL Neustadt her, um noch Meister zu werden.

Christian Bayer, auf der rechten Seite wieder mit einer soliden Leistung, beerbt nach dieser Saison Igor Keller als Cheftrainer und wird wohl nicht mehr auflaufen. „Ich habe bereits einen Kader von 20 Spielern zusammen und möchte grundsätzlich lieber von außerhalb coachen“, ließ er wissen.

So spielten sie

TuS Niederkirchen: Dieter Schneider - Bartholomä, Naumer, Kähs, Pfaffmann - Karadmir (86. Oehl), Deluse (66. Marc Schneider (90. Stiefel)), Florian Heck, Rüger - Schmaltz (90. Lacher), Beyer

TuS Maikammer: Enzenauer - Bayer, Ortlieb, Lapp (65. Ackermann), Nether (72. Gerlach) - Schreieck (65. Ehrenpreis), Lutz, Zwetsch (65. Klundt), Schick - Baumann, Schwertl

Tore: 0:1 Baumann (23.), 1:1 Beyer (38., Foulelfmeter), 2:1 Deluse (62.), 2:2 (85., Foulelfmeter) - Gelbe Karten: Deluse, Schmaltz, Pfaffmann - Bayer, Schwertl, Enzenauer, Nether - Rote Karten: Ortlieb (89.) - Beste Spieler: Deluse, Naumer - Baumann, Schwertl - Zuschauer: 400 - Schiedsrichter: Martin (Bruchsal).