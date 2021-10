Die Geschichte der Hafenstadt Trabzon am Schwarzen Meer, im Deutschen auch Trapezunt genannt, steht am 13./14. November im Mittelpunkt des letzten diesjährigen Wochenendseminars der „Alte Kulturen“-Reihe im Neustadter Kloster.

Referent ist natürlich erneut der ursprünglich aus Deidesheim stammende Türkei-Experte Prof. Dr. Volker Eid, der fast als Stammgast der Seminar-Reihe bezeichnet werden kann.

Die Geschichte der heute rund 800.000 Einwohner umfassenden türkischen Metropole Trabzon reicht weit zurück: Die Stadt wurde wohl bereits im 7. Jahrhundert vor Christus von Siedlern aus Sinope, einer weiter westlich gelegenen griechischen Schwarzmeer-Kolonie, auf einem mächtigen Felsplateau an der Küste gegründet und auch später von den Römern sehr gefördert. Im Mittelpunkt des Seminars steht freilich ihre Blütezeit im Mittelalter, als sie von 1204 bis 1461 Hauptstadt eines byzantinischen Kaiserreichs war, das in Abgrenzung zu dem von den „Lateinern“, sprich: den abendländischen Rittern des Vierten Kreuzzugs, besetzten Konstantinopel, einen enormen Aufschwung erlebte, von dem heute noch unter anderem die inzwischen ebenso wie ihre große Schwester in Istanbul wieder zur Moschee umfunktionierte Kaiserkirche Hagia Sophia zeugt. Auch nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 konnte sich Trapezunt noch acht Jahre als letzten Rückzugsgebiet der byzantinischen Kultur in Kleinasien halten.

Noch Fragen?

Das Seminar „Trapezunt - byzantinischer Glanz im Osten“ beginnt am Samstag, 13. November, um 15.30 Uhr im Neustadter Kloster und endet am Sonntag, 14. November, nach dem Mittagessen gegen 13 Uhr. Die Leitung hat Pater Hans-Ulrich Vivell. Die Kursgebühr liegt bei 25 Euro. Anmeldung unter 06321 8750 oder info@kloster-neustadt.de. Es gilt die 2G-Regel.