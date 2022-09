Die Aktion „Sicherer Schulweg“ geht in die nächste Runde. Sie wird von der Stadtverwaltung zusammen mit der Polizeiinspektion organisiert. Ziel ist es, den Schulanfängern den Einstieg in das Schulleben zu erleichtern. Gleichzeitig sollen die Willi-Wachsam-Holzfiguren die Autofahrer auf Schulkinder aufmerksam machen und zu erhöhter Vorsicht animieren. Die Holzkrokodile, die zum Schulanfang wieder in der Nähe aller Grundschulen zu finden sind, wurden in Handarbeit von Mitarbeitern der Schreinerei, der Malerwerkstatt und der Tagesstätte für psychisch kranke Menschen des Christlichen Jugenddorfes angefertigt.