Die Gemeinde will versuchen, noch in diesem Jahr einen kleinen Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen. Ortsbürgermeister Markus Sell ( SPD) hatte zunächst geplant, dafür den Innenhof des Bürgerhauses zu nutzen. Nun habe sich allerdings herausgestellt, dass das Bürgerhaus am ersten Adventswochenende komplett vermietet ist. Dennoch hat Sell noch nicht aufgegeben. „Ich werde auf jeden Fall einen Aufruf ins Amtsblatt setzen, um zu sehen, ob es genügend Anbieter gibt“, erklärte er in der jüngsten Ratssitzung. Als Alternative zum Hof des Bürgerhauses wurde der Platz vor dem Eiscafé Bellini oder die Marktstraße zwischen Marktplatz und Schulstraße ins Gespräch gebracht. Sell wandte ein, dass diese Fläche deutlich größer wäre als der Hof des Bürgerhauses und damit mehr Anbieter nötig wären.