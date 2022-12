Am Mittwochabend gegen 20 Uhr hat ein Auffahrunfall für eine Vollsperrung der A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen gesorgt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilen, wollte ein 52-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim mit seinem Skoda die Abfahrt Neustadt-Nord nehmen. Ein hinter ihm fahrender 62-jähriger Golf-Fahrer erkannte die Situation zu spät – laut Polizei vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit – und fuhr auf das Heck des Skodas auf. Der Skoda wurde bei dem Unfall auf die Überholspur geschleudert und blieb mit der Front unter der Mittelleitplanke stecken. Der VW Golf kam auf der linken Spur zum Stehen. Alle drei Insassen konnten ihre Fahrzeuge unverletzt verlassen. Die Autos waren aber so stark beschädigt, dass die Autobahn in Richtung Ludwigshafen wegen der Aufräumarbeiten gute 45 Minuten gesperrt werden musste. Es kam zu einem Rückstau bis zur Abfahrt Neustadt-Süd. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 12.000 Euro. Im Einsatz war die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, die Autobahnpolizei und der Rettungsdienst.