Der Hobby- und Kunsthandwerkermarkt öffnet am Samstag, 19. Oktober, und Sonntag, 20. Oktober, im Bürgerhaus Maikammer wieder seine Türen. 30 Aussteller und Ausstellerinnen präsentieren ihre handgefertigten Produkte.

Das Sortiment umfasst unter anderem handgefertigte Puppen und gestrickte Kleinigkeiten, Schmuck aus Edelsteinen, Süßwasserperlen, Papier und Aluminium, Filztaschen, Hüte, Mützen und Schals, Keramikkunst, Gemälde, Vasen und Figuren, natürliche Floristik wie Kränze und kleine Bäume, Bauernmalerei auf Holz und Stoff,