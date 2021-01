Ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist am Donnerstag beim Brand eines Dachstuhls in der Deidesheimer Bennstraße entstanden. Das teilt die Polizei Haßloch mit.

Die Feuerwehr wurde um kurz vor 17 Uhr alarmiert. „Als wir mit dem ersten Fahrzeug eintrafen, drang der Rauch schon aus dem Dach“, berichtet ein Sprecher der Wehr. Ein Trupp sei unter Atemschutz sofort in das Gebäude hineingegangen, ein zweiter folgte, ein weiterer kam über die Drehleiter. Bereits nach zehn Minuten sei das Feuer unter Kontrolle gewesen, und die Nachlöscharbeiten, die etwa eine Stunde dauerten, begannen. Verletzt wurde niemand, da das Haus zum Zeitpunkt des Brands leer war.

Im Einsatz war ein Großaufgebot der Feuerwehren Deidesheim, Meckenheim und Niederkirchen, des Rettungsdienstes und der Polizei. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. Nach Angaben der Polizei ist die Ursache des Brandes noch unklar. Zur Klärung sei die Kriminalpolizei hinzugezogen worden.