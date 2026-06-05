Ein 28-jähriger BMW-Fahrer ist in der Nacht auf Freitag in der Mußbacher Landstraße kontrolliert worden. Dabei stellte die Polizei laut Mitteilung Anzeichen fest, die auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung hindeuteten. Ein Vortest reagierte laut Polizei dann auch positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einer Angehörigen übergeben. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Fahrerlaubnisbehörde informiert.