Bellheim patzt, der 1. FC 08 Haßloch jubelt: So gelingt 1976 der Sprung in Liga drei. Die Gegenwart fällt nüchterner aus. Aber der Nachwuchs setzt Zeichen .

Der inzwischen feststehende Abstieg des Fußball-Bezirksligisten 1. FC 08 Haßloch in die A-Klasse Rhein-Mittelhaardt ereignet sich ausgerechnet in dem Jahr, in dem der bisher größte Erfolg einer Haßlocher Fußballmannschaft genau 50 Jahre zurückliegt. Am 16. Mai 1976 sorgte die Erste Mannschaft der 08er mit dem Aufstieg in die damals dritthöchste deutsche Spielklasse in der Geschichte des Großdorfs für einen Höhepunkt, den wahrscheinlich keine andere jemals mehr erreichen wird.

Seit 1969 gehörten der FC 08 der 1974 in Bezirksliga Vorderpfalz umbenannten Zweiten Amateurliga an. Das war damals die vierthöchste Klasse. Die Schlussphase der Saison 1975/76 war an Spannung kaum noch zu überbieten, denn drei Spieltage vor dem Ende hatten noch fünf Mannschaften Chancen auf die Meisterschaft. Hinter Spitzenreiter Phönix Bellheim lauerte im VfL Neustadt, den 08ern und dem FSV Oggersheim ein punktgleiches Trio, das nur einen Zähler weniger als Bellheim auf dem Konto hatte. Mit wiederum nur einem Punkt weniger hatte sogar noch der Fünftplatzierte SV Geinsheim noch Chancen auf den Aufstieg.

Triumphzug legt Verkehr lahm

Am 32. Spieltag zogen die Haßlocher durch einen 3:2-Sieg in Dudenhofen mit Bellheim nach Punkten gleich. Da beide eine Woche später siegreich blieben, kam es erst am letzten Spieltag zur Entscheidung. Am 16. Mai verlor schließlich Bellheim beim abstiegsgefährdeten FC Leimersheim mit 2:4, und die 08er gewannen gleichzeitig beim VfL Hainfeld nach Treffern von Klaus Langohr (20.), Rudi Noppenberger (36.) und Werner Litzel (84.) mit 3:1. Dadurch waren die Meisterschaft und der erstmalige Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse – die damalige Südwestliga – perfekt. Ein aus zwölf Personenwagen bestehender Triumphzug legte zeitweise den Straßenverkehr lahm, und am Abend wurde der bis heute größte Erfolg einer Haßlocher Fußballmannschaft im auf dem Massa-Parkplatz errichteten Festzelt des HCV ausgiebig gefeiert. Hinzu kam, dass Spielertrainer Peter Schlegel dabei auch noch seinen einen Tag zuvor begangenen 30. Geburtstag feiern durfte.

Die Meistermannschaft von 1976. Foto: 1. FC08/oho

In der „RHEINPFALZ“ vom 22. Mai 1976 war in der damals immer samstags auf der Haßlocher Seite erscheinenden Rubrik „Unter der Lupe“ folgendes zu lesen: „Man lernt in Haßloch jetzt ein ganz neues Fußballgefühl kennen. Für den FC 08 sind die Zeiten vorbei, wo man auf Plätzen antreten musste, deren Ausmaße nur über sehr krumme Daumen zu peilen und deren Beschaffenheit manchmal von gut gepflegten Spargeläckern nur durch die Höhe der Hügel zu unterscheiden sind.“ Ab sofort sollten die Gegner eben nicht mehr Hainfeld, Leimersheim oder Neuhofen, sondern unter anderem 1. FC Kaiserslautern Amateure, FSV Mainz 05 und Wormatia Worms heißen. Am 15. August 1976 begann dann das Abenteuer Südwestliga für den 1. FC 08 mit einem Heimspiel gegen Hassia Bingen (Endstand: 3:3).

In der kommenden Saison könnte unsere Region zumindest bei den C-Junioren wieder über einen Verbandsligisten verfügen. Gewinnt die von Jugendleiter Dominik Lisson trainierte Mannschaft der TSG Deidesheim deren in dieser Woche anstehenden beiden letzten Landesligaspiele dieser Saison, stünde sie am Sonntag als Meister und Aufsteiger in die C-Junioren-Verbandsliga Südwest fest.

Termine:

Bezirksliga Vorderpfalz:

SV Geinsheim - VTG Queichhambach, 1. FC 08 Haßloch - SV Obersülzen, TuS Altrip - TSG Deidesheim (alle Sonntag, 15.30 Uhr)

A-Klasse Rhein-Mittelhaardt:

VfB Haßloch - Südhaardter SV (Mittwoch, 19.30 Uhr), TuS Heiligenstein - TuS Maikammer, FV Berghausen - TuS Niederkirchen (beide Freitag, 19 Uhr)

A-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A:

VfR Frankenthal - TSG Deidesheim (Samstag, 16 Uhr)

B-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A:

Ludwigshafener SC II - 1. FC 23 Hambach (Freitag, 19 Uhr), TSG Deidesheim - SV Viktoria Herxheim II (Samstag, 15.30 Uhr)

C-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A:

SV Rülzheim - TSG Deidesheim (Samstag, 14.45 Uhr)

D-Junioren-Landesliga Südwest, Staffel A:

ASV Mörsch - 1. FC 23 Hambach (Samstag, 14.45 Uhr)

Frauen-Verbandsliga Südwest:

1. FFC Niederkirchen ist spielfrei

