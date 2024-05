Bei einem Unfall am Freitagmorgen ist ein Motorradfahrer an der Ecke Gartenstraße/Winzinger Straße verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 20-Jähriger in seinem Mercedes die Gartenstraße entlang und übersah beim Abbiegen in die Winzinger Straße einen 65-Jährigen auf seinem Motorrad, der Vorfahrt hatte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 65-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei 1000 Euro, wobei sowohl Auto als auch Zweirad fahrbereit blieben.