Am Donnerstagmorgen kam es gegen 7.45 Uhr auf der L 532 zwischen Iggelheim und Haßloch nach einem Überholmanöver zu einer gefährlichen Situation. Als die Fahrerin eines roten Kleinwagens in Richtung Haßloch fuhr, kam ihr im Kurvenbereich etwa 500 Meter vor dem Kreisverkehr im Bereich der Haardtstraße auf ihrer Spur ein ebenfalls roter Kleinwagen entgegen. Nach Angaben der Polizei überholte dieser gerade ein Auto, so dass die Frau, die in Richtung Haßloch fuhr, stark abbremsen musste und auf den Grünstreifen auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Die Polizei Haßloch leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch zu wenden, Telefon 06324-9332601.