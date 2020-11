Wiederholt hat die Polizei Haßloch Diebstähle registriert, bei denen in Einkaufsmärkten Geldbörsen aus Handtaschen gestohlen werden. Die Opfer seien meist ältere Frauen gewesen, so die Polizei. Der jüngste Fall: Am Mittwoch wurde einer 72-Jährigen gegen 12.30 Uhr im Deidesheimer Lidl-Markt die Geldbörse mit 60 Euro Bargeld gestohlen. Die Polizei rät, Handtaschen nicht an den Einkaufswagen zu hängen, sondern geschlossen vor dem Körper zu tragen. Außerdem sollten Pin-Nummern von EC-Karten oder Kreditkarten nicht im Geldbeutel aufbewahrt werden. Im Falle eines Diebstahls sollten Karten schnell über den Sperrnotruf 116 116 gesperrt werden.