Mit vielen Mitmachaktionen stellt das Gesundheitszentrum Glantal auf dem Meisenheimer Liebfrauenberg am Samstag, 15. Juni, sich und seine Angebote vor.

Zwischen 10 und 15 Uhr bietet das Krankenhaus unter anderem OP-Führungen und Schnuppertouren durch die Physiotherapie-Abteilung an. Auch die Teddy-Klinik hat dann geöffnet. Für Pflegeinteressierte wird laut einer Mitteilung ein sogenannter Room of Horror eingerichtet. Gäste müssen in diesem Trainingsraum für Patientensicherheit zuvor platzierte Fehler und Risiken aufspüren. „Wer mal die Perspektive wechseln möchte, um zu erleben, wie die körperlichen Funktionen im Alter nachlassen können, kann sich den Age-Man aufschnallen lassen“, heißt es in der Einladung weiter. Es gibt außerdem ein Dunkel-Café und Eingips-Aktionen.

Jobbörse und Vorträge

Während der gesamten Veranstaltungszeit besteht zudem spontan die Möglichkeit, die Verantwortlichen bei einem Job-Speeddating kennenzulernen und sich selbst vorzustellen.

In den Vorträgen „Kopfschmerz / Migräne“ (11 Uhr) und „Verschiedene Krankheitsbilder in der Kardiologie“ (12 Uhr) klären Neurologie-Chefärztin Dr. Ulrike von der Osten-Sacken und Innere-Chefarzt Ahmad Al Rifaee über Diagnosen und Behandlung auf.

Parkmöglichkeiten stehen oberhalb des Krankenhauses zur Verfügung.