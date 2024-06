Seit 100 Jahren gibt es in Bad Kreuznach ein Jugendamt. Das Jubiläum wird am Samstag, 15. Juni, mit einem Familienfest gefeiert. Partner der Stadt ist dabei der Lionsclub , der seinen „Tag der Tulpe“ in die Veranstaltung integriert.

Mehr als 40 Anbieter – 16 Kitas, Träger der Jugendarbeit, Jugendrotkreuz und Jugendfeuerwehr beispielsweise sind dabei – gestalten von 10 bis 16 Uhr das Programm des Familienfests, über das auch ein Reportagefilm gedreht wird, und das Musik, Tanz, Akrobatik und viele Stände mit spielerischen Informationsangeboten bietet. Zwei Bühnen werden aufgebaut, eine am Kornmarkt, eine an der Pauluskirche.

Als Ehrengast ist die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer angekündigt. Sie war von 1995 bis 1997 Bürgermeisterin und auch Jugenddezernentin in Bad Kreuznach.

„Aktion Tulpe“ auf dem Kornmarkt

Der örtliche Lionsclub, der jährlich in Bad Kreuznach ein karitatives Frühlingsfest unter dem Motto „Aktion Tulpe“ organisiert, ist ebenfalls mit von der Partie. Sein Programm konzentriert sich einer Mitteilung der Stadt zufolge auf dem Kornmarkt. Der Erlös dient dem Jugendschutz. Anlässlich der 25. Auflage der „Aktion Tulpe“ werden die Bad Kreuznacher nach eigenen Angaben vom befreundeten Lions Club aus Schaffhausen in der Schweiz tatkräftig unterstützt. Die beiden Clubs verbindet seit 65 Jahren eine enge Clubfreundschaft, die durch regelmäßige Besuche und persönliche Freundschaften gepflegt werde.

Über das Jubiläum „100 Jahre Jugendamt“ und alle damit verbundenen Veranstaltungen informiert auch eine Sonderseite auf der Homepage der Stadt Bad Kreuznach.