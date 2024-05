Am Sonntag, 5. Mai, Freitag, 12. Juli, und Freitag, 13. September, jeweils 14 Uhr, lädt das rheinland-pfälzische Freilichtmuseum Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu einer Bustour durchs Museumsgelände ein. Der Bus fährt alle Baugruppen an.

Das zentrale Freilichtmuseum des Landes im Nachtigallenweg in Bad Sobernheim besteht seit rund 50 Jahren. Aus allen Landesteilen wurden rund 40 historische Gebäude ab- und auf dem circa 35 Hektar großen Museumsgelände wieder originalgetreu aufgebaut.

Der Bustransfer für die Museumsgäste ist im Eintrittspreis enthalten. Wer mitfahren will, muss sich anmelden: telefonisch unter 06751 855880 oder per E-Mail an info@freilichtmuseum-rlp.de.