17 Flächenbrände und ein Unwetter in nur zwei Tagen hielten die Feuerwehren in den Landkreisen Bad Kreuznach, Birkenfeld sowie dem Rhein-Hunsrück-Kreis in Atem.

Allein am Freitag und Samstag, 7. und 8. Juli, kam es in den Landkreisen Bad Kreuznach, Birkenfeld sowie dem Rhein-Hunsrück-Kreis zu insgesamt 17 Flächenbränden. Entstanden sind sie zum einen während der Erntearbeiten der Landwirte, zum anderen aber auch auf Feldern, Wiesen und einem Hanggelände, ohne dass eine Brandursache festzustellen war. Auch in den Verbandsgemeinden Alzey-Land und Wörrstadt gab es mehrere Feuerwehreinsätze wegen Flächenbränden. So sind alleine in Wörrstadt vier Hektar eines Weizenfeldes dem Feuer zum Opfer gefallen.

Dankbar sind die Feuerwehren Landwirten, die trotz eigener Erntearbeiten die Löscharbeiten mit ihren Traktoren und angehängten Gruppern maßgeblich unterstützt hätten. Alle Brände konnten mit dieser Hilfe und der Unterstützung durch jeweils benachbarte Feuerwehreinheiten gelöscht werden. Die Feuerwehr weist nochmals darauf hin, keine brennenden Zigaretten aus dem Autofenster zu werfen.

Blitzeinschläge und vollgelaufene Keller

Auch ein unwetterartiger Gewitterregen in Bad Kreuznach am Samstag forderte die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr der Kurstadt verzeichnet nach eigenen Angaben zwischen 17 Uhr und 21 Uhr elf Einsätze, zumeist wegen Überflutungen von Kellern und Fahrbahnen und umgestürzter Bäume.

Zweimal schlug der Blitz ein, zum einen in das Dach eines Wohngebäudes, wo Ziegeln und Stromleitungen beschädigt wurden. Zudem brannte ein Baum nach einem Blitzeinschlag.