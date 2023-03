Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die weltweiten Reaktionen auf den Coronavirus haben sogar Auswirkungen auf Bestattungen. Weil Leichen nicht in die Heimatländer überführt werden können, gibt es in Mannheim einen Anstieg muslimischer Bestattungen. Ein neuer Waschraum auf dem Hauptfriedhof will auch dieser Entwicklung Rechnung tragen.

Die Totenwaschung ist im Islam ein wichtiger Bestandteil im rituellen Ablauf einer jeden Bestattung. „Sie ist Pflicht gegenüber dem Verstorbenen“, erläutert Rabit Kadrii vom