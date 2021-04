Der Brückenkopf der Konrad-Adenauer-Brücke wird ab dem 3. Mai saniert. Nach einer rund dreißigjährigen Nutzung der Auffahrt ist die Sanierung laut Stadt Mannheim notwendig geworden. Neben dem Einbau von neuen Schutzplanken und Brückengeländern wird auch der Straßenbelag erneuert. Bis Ende Oktober sind Verkehrsbehinderungen möglich. Um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten, soll die Sanierung in fünf Bauabschnitten erfolgen. In jeder Bauphase kommt es zu unterschiedlichen Verkehrslenkungen sowie Umleitungsempfehlungen. Von Anfang Mai bis Anfang August wird die Fahrtrichtung Ludwigshafen aus Osten kommend sowie der Linksabbieger in die Rheinvorlandstraße voll gesperrt sein. Die Fahrtrichtung Heidelberg Richtung Süden wird halbseitig gesperrt sein. Der Rad- und Fußverkehr wird von diesen Arbeiten nicht betroffen sein.