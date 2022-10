Die ursprünglich geplante Gasbeschaffungsumlage entfällt und der Mehrwertsteuersatz für Erdgas- und Fernwärmelieferungen wird auf sieben Prozent reduziert: Diese auf Bundesebene kürzlich beschlossenen Maßnahmen setzt MVV Energie jetzt rückwirkend ab 1. Oktober 2022 um.Ende September 2022 hatte die Bundesregierung ihre Entscheidung für eine Weitergabe der Mehrkosten für die Ersatzbeschaffung von Gas in Form einer Umlage in Höhe von 2,419 Cent pro Kilowattstunde (netto) zurückgenommen und die entsprechende Verordnung aufgehoben. Die Ersatzbeschaffungskosten sollen stattdessen direkt vom Staat getragen und aus dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds finanziert werden, den die Bundesregierung mit zusätzlichen 200 Milliarden Euro ausgestattet hat. Darüber hinaus hat der Bundestag beschlossen, den Mehrwertsteuersatz für Gas- und Wärmelieferungen per 1. Oktober 2022 und bis 31. März 2024 befristet von 19 auf 7 Prozent zu reduzieren. Das Gesetz tritt in Kraft, wenn es im Bundesgesetzblatt bekanntgemacht wird, dies wird in den nächsten Tagen erwartet.

„Für MVV-Kunden im Natura Erdgas Grundversorgungstarif 1 mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden pro Jahr bedeutet dies eine Kostenreduzierung von rund 41 Euro pro Jahr brutto“, teilt der Energieversorger mit. Für MVV-Kunden im Natura Erdgas Grundversorgungstarif 2 mit einem Jahresverbrauch von 10.000 Kilowattstunden pro Jahr reduzierten sich die Kosten um rund 93 Euro pro Jahr brutto. Über die Auswirkungen der am 10. Oktober vorgestellten Vorschläge der Expertenkommission zum Gas- und Wärmepreisdeckel auf seine Kunden will MVV Energie informieren, sobald verbindliche Beschlüsse des Gesetzgebers vorliegen.