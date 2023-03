Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Situation in Mannheim hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert. Weniger Fälle, entspanntere Lage auf den Intensivstationen. Wie an vielen anderen Orten, ist ein großer Teil des Pflegepersonals skeptisch gegenüber der Impfung.

In der Woche um den vierten Advent habe es in Mannheim rund 900 Neuinfektionen gegeben, in der vergangenen Woche seien noch 385 registriert worden, sagte Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts,