Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag im Mannheimer Stadtteil Vogelstang ist ein 79-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Ein 62-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 11.30 Uhr mit seinem Sattelzug von einem Firmengelände in Richtung Wallstadt. Dabei übersah er offenbar den Mann, der auf dem Radweg fuhr. Die Zugmaschine habe den Radfahrer erfasst und über eine längere Strecke mitgeschleift, so die Polizei. Dabei soll der 79-Jährige schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben. Er wurde zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Verkehrsbeeinträchtigungen.