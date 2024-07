Hessisches Wochenende für die Herren des BASF TC in der zweiten Tennisbundesliga. Allerdings verläuft die Planung alles andere als sorgenfrei.

Nach dem wichtigen Heimsieg gegen Bad Vilbel bekommen es die Ludwigshafener am Freitag, 13 Uhr, auswärts mit dem Wiesbadener THC zu tun. Am Sonntag ist ab 11 Uhr Eintracht Frankfurt in Ludwigshafen