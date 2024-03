Ein Zwölfjähriger ist am Dienstag von einem jungen Mann angegriffen und geschlagen worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Mann den Jungen gegen 15.45 Uhr vor einem Kiosk in der Bahnhofstraße angesprochen. Nachdem er kein Geld wechseln konnte, schlug der Angreifer ihm ins Gesicht. Der Teenager wurde leicht verletzt. Der Täter war 14 bis 16 Jahre alt, dunkelhäutig und trug eine Baseballkappe. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.