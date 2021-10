Fast 100 Delegierte und Teilnehmer haben sich für die nachgeholte Tagung samt Bundesversammlung „25+1 Jahre Wir sind Kirche“ vom 15. bis 17. Oktober im Heinrich-Pesch-Haus angemeldet.

„Wir sind Kirche“ ist eine Volksbewegung, die sich für Reformen in der katholischen Kirche stark macht, unter anderem für die volle Gleichberechtigung der Frauen. Es gibt sie seit 25 Jahren. Weil die Jubiläumstagung nachgeholt werden muss, erhält sie den Beinamen „25+1“.

Das Treffen beginnt am Freitag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr mit dem Podium „Weg der (verweigerten) Reformen“ mit Magdalene Bußmann, Mitgründerin der Kirchenvolksbewegung, dem katholischen Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz und weiteren Gesprächspartnern. Den Hauptvortrag „Sprache der Kirche(n) auf dem Prüfstand“ hält am Samstag um 9 Uhr der Tübinger Theologe Hermann Häring. Der Samstagnachmittag ist laut Pesch-Haus dem Austausch und der 46. Bundesversammlung mit turnusgemäßer Neuwahl des Bundesteams vorbehalten. Am Samstagabend zeigt das Kabarett „Duo Camillo“ um 19.30 Uhr „Wundersame Spielarten des Glaubens“. Am Sonntag (9.15 Uhr) stehen eine „Zukunftsmusik“ mit dem Klangkünstler Hans Walter Putze und der Gottesdienst auf dem Programm, an dem auch der Jesuit P. Friedhelm Hengsbach mitwirken wird.

Die Zimmer im Heinrich-Pesch-Haus sind laut Veranstalter bereits ausgebucht. Eine Teilnahme an einzelnen Tagungsteilen oder eine Unterkunft in anderen Hotels ist aber noch möglich. Infos unter www.wir-sind-kirche.de oder telefonisch: 06441 210941. Es gilt die 3G-Regel.