Neil Tennant, 69, und Chris Lowe, 64, waren lange nicht mehr so gefragt wie im Moment. Die Songs der Pet Shop Boys laufen in angesagten Filmen, sie sind sehr erfolgreich auf Tournee, und ihr neues Album „Nonetheless“ verströmt sehr viel Wärme und ein bisschen Nostalgie. Steffen Rüth hat mit dem Duo in London gesprochen: über alte Autos, Deutschland und das Nacktbaden.

Neil Tennant, Chris Lowe, ist gerade eine besonders gute Zeit, um die Pet Shop Boys zu sein?

Neil Tennant: (lacht) Es ist immer eine gute Zeit, um die Pet Shop Boys