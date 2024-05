Seit 2018 sind im Stadtgebiet bei dem Projekt Muralu großflächige Wandbilder, sogenannte Murals, entstanden, die von internationalen Künstlern gestaltet wurden. Am Sonntag, 2. Juni, von 10.30 bis 13 Uhr, stellt die Kunsthistorikerin Ursula Dann zahlreiche der Murals bei einer Bustour vor. Die Tour beginnt vor dem Eingang des Wilhelm-Hack-Museums. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Eine Anmeldung per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de oder telefonisch unter 0621 504-3045 ist erforderlich. Die Teilnahme ist auf 25 Personen beschränkt. Der Teilnahmebeitrag muss vor der Tour im Wilhelm-Hack-Museum bezahlt werden. Eine weitere Tour wird am Sonntag, 15. September, von 14 bis 16.30 Uhr angeboten.