In der Nacht auf Samstag kam es laut Polizei im Bereich der Verbandsgemeinde Freinsheim zu einem Stromausfall. Betroffen waren hiervon die Ortschaften Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Herxheim am Berg und Dackenheim. Die Ortschaften konnten zeitnah durch die Pfalzwerke wieder mit Strom versorgt werden. Da in Dackenheim und Bobenheim am Berg in Teilen der Haushalte weiterhin der Strom ausblieb, wurde in den Ortschaften je ein Notstromaggregat aufgestellt. Aufgrund des in der Sommerbachstraße in Dackenheim aufgestellten Notstromaggregats kann die Einbahnstraße nicht mehr durchfahren werden, teilt die Polizei mit. Durch die Straßenmeisterei Grünstadt wurde die Verkehrsführung der Einbahnstraße übergangsweise geändert, sodass die Anwohner die Straße zu ihren Anwesen befahren können.