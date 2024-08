Ein Kartrennen mitten im Herzen der USA – und mittendrin ein Maxdorfer. Erstmals startete Luis Laurin Speck beim Ohio Grand Prix in Cincinnati und überraschte mit einer guten Platzierung.

Als vorletzte Veranstaltung der 2024 United States Pro Kart Series, die von IAME USA East und MG Tires präsentiert wird, wurde der Lauf des Ohio Grand Prix im Motorsports Country Club of Cincinnati ausgetragen. Dies war das zweite Jahr in Folge, in dem die Serienmeisterschaft die 1610 Meter lange Rennstrecke in Batavia, Ohio, als Austragungsort hatte. Das Starterfeld war mit über 200 Startern in sieben Klassen stark besetzt.

Erstmals war in der mit den besten Fahren aus den USA besetzten Klasse X30 Senior Pro Tbkart Werksfahrer Luis Laurin Speck aus Maxdorf für das kanadische Tbkart-Team Racelab am Start. Speck, der normalerweise im Schaltkart (KZ/KZ2) seine Rennen bestreitet, nahm die Herausforderung an, sich mit den US-Stars der IAME X30 Pro Serie, auf der sehr schwierigen, anspruchsvollen und „bumpy“ (holprigen) Strecke zu messen.

Starker Auftritt

Im Vorfeld standen vier Trainingseinheiten an, in denen sich Speck auf der von ihm unbekannten Strecke stets steigerte, bevor es am Tagesende in die Qualifikation ging. Ein heißer und anstrengender Tag erwartete die Piloten in der Klasse X30 Senior Pro. Warm-up und die folgenden Heats mit jeweils zwölf Runden bildeten das Ranking für den „Main Event“ am Super-Sunday. Luis Laurin Speck arbeitete sich mit starken Heats stetig nach vorn und beendete die Läufe auf einem guten siebten Platz.

Der Finalsonntag hatte es in sich: Hitze, die Strecke und die Renndistanz über 26 Runden (25,76 km) im Finale forderten alles von den Piloten. Speck lieferte sich ein spannendes Rennen gegen die US-Top-Piloten. der dritte Platz war sogar in Reichweite. Am Ende des Finales belegte Speck einen den fünften Platz mit der zweitschnellsten Rennrunde in der Klasse X30 Senior Pro.

Die Rennen in der USA – nach den SKUSA 2023 im November und jetzt in Ohio – haben wieder gezeigt, wie stark Luis Laurin Speck ist und wie schnell auf er sich neue Bedingungen einstellen kann. „Ein großes Danke geht an Nicolo Balsamo (Mechanic) und an das Tbkart Team Racelab mit Teamchef Craig Finer“, sagte Speck. Nach einem Zwischenstopp in Vancouver (Kanada) bei Team Racelab geht es zusammen mit Tbkart Racing Team srl und Teamchef Simone Brenna nach Val Vibrata (Italien) zur FIA KZ-Europameisterschaft, die am Mittwoch und Donnerstag ausgetragen wird.