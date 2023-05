Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim zweiten Heimspiel in Folge will die HSG Friesenheim-Hochdorf die Siegesserie vor eigenem Publikum fortsetzen. Nach zuletzt zwei Siegen empfängt der Handball-Drittligist am Samstag, 19 Uhr, den TVG Großsachsen im TVH-Sportzentrum.

Dymal Kernaja freut sich auf das Wiedersehen mit den alten Mitspielern. Zwei Jahre lang war der 26-Jährige an der Bergstraße aktiv. „Ich habe auch heute noch guten Kontakt zur Mannschaft