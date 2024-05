Etwas mehr als zwei Jahre hat Andreas Lang (54) in der Redaktion der „Ludwigshafener Rundschau“ unter anderem aus Ruchheim und Oggersheim berichtet. Jetzt zieht es den gebürtigen Ludwigshafener nach Frankenthal, wo er seit Mai als stellvertretender Leiter die Redaktion verstärkt.

Seit diesem Monat stellvertretender Redaktionsleiter in Frankenthal: Andreas Lang. Foto: mix

Für „ala“, so sein Kürzel, wird ab Oktober Lutz Schwab („lsb“) das Team in Ludwigshafen komplettieren. Der gebürtige Kurpfälzer war zehn Jahre lang in den RHEINPFALZ-Redaktionen in Germersheim, Wörth und Landau im Einsatz sowie bei der RHEINPFALZ am SONNTAG. Bis Oktober wird der 53-Jährige beim Aufbau eines Newsdesks beteiligt sein.